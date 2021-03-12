Altın fiyatları duruldu! Altın neden yükselmiyor? Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu açıkladı

ABD'deki tahvil faizi etkisiyle bir miktar yükselen altın durağanlaştı. Altının gramı hafta boyunca 410-420 bandında seyretti. Peki altın neden yükselmiyor. Teknik uzman Tunç Şatıroğlu nedenini açıkladı.

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Altında hafta boyunca sakin giden seyir haftanın son işlem gününde de devam etti. Önceki hafta bir miktar yukarı yönlü ivme yakalayan altın bu hafta aynı ivmeyi sürdüremedi. Peki altındaki bu durulmanın sebebi ne? Altın ve gümüşle ilgili güncel durumu değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu yatırımcıya uyarılarda bulundu. Şatıroğlu, ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor' dedi.

Altın ve gümüşte son durum

Altının gram fiyatı 416 liradan satılıyor. Çeyrek altın 688 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 803 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki durağanlığın aksine gümüş fiyatları hızlı bir düşüş yaşadı. Gram gümüş 6 lira 25 kuruşa geriledi.

Altın neden yükselmiyor?

Altındaki durağanlaşmanın nedenlerini irdeleyen Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi

" ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı ve 8 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor.



1,60 bölgesinde dirençle karşılaşabilir. O zaman altında bir toparlanma görebiliriz. Yükselişin devamı için 1735 bölgesindeki direncin kırılması lazım. Şu aşamada ancak 10 yıllık faizlerde bir düşüş olmasıyla mümkün. Teşvik konusu artık gündemde değil. Enflasyonist etkisi önümüzdeki aylar içinde kendisini belli edecektir."

Gümüş fiyatları geriledi

Gümüş fiyatları son günlerdeki yükseliş trendini bozarak hafatanın son işlem gününde 6 lira 25 kuruşa geriledi. Gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar seviyesinde izliyor.