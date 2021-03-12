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Kayseri'de soba faciası! 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı

 KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Doğu Türkistan uyruklu Ali  Muhammed, soğuk hava nedeniyle çocuklarının ve yeğenlerinin bulunduğu evde sobayı yaktı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle evde bulunan 7 kişi baygınlık geçirdi.

Bir ara kendine gelen Ali Muhammed, kucağına aldığı kızı Meryem ile sokağa çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Muhammed, eşi Şehide Muhammed, çiftin çocukları Muhsine (4) ve Meryem (2), yeğenleri Munise Abdurrahman (6), Ayşe Abdurrahman (5) ve Muhlise Abdurrahman’ı (5) hastaneye kaldırdı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan çocuklardan Munise Abdurrahman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin, sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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