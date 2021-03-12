Rusya'nın ABD'yi kızdıracak S-400 açıklamasında Türkiye'ye sürpriz mesaj

Rusya Askeri Teknik İş birliği Federal Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğine inandığını ve ikinci S-400 paketini alacağını söyledi.

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Rusya Askeri Teknik İş birliği Federal Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sistemleri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin S-400'lere milli güvenlik meselesi olarak baktığını söyleyen Şugayev, "Türkiye’nin ikinci S-400 sistemi alımı konusunda ABD’nin baskılarına boyun eğmeyeceğine inanıyorum" dedi.

"Sözleşmeye sadık kaldılar"

ABD'nin S-400 konusunda herhangi bir ülkenin tedarik etmesine karşı çıktığını söyleyen Şugayev, "Özellikle Türkiye ile sorunları var ve hepimiz bunun farkındayız. Tanrıya şükür ki Türk ortaklarımız anlaşmaya sadık kaldılar" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2021'in başında, teknoloji transferi şartıyla Rusya'dan S-400 sistemlerinin ikinci paketini almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Savaş uçakları da masada

İki ülke arasında savaş uçağı görüşmeleri de devam ediyor. Zira ABD, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

Moskova, Erdoğan'ın da bizzat incelediği Su-57'yi ve Su-35'in tedariki ve iş birliği konusunda adımlar atmaya hazır olduğunu belirtmiş, Ankara da bu mesaja sıcak bakmıştı. Ancak geldiğimiz noktada Rusya ve Türkiye bu konuda herhangi bir anlaşma imzalamadı.