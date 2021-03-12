Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, kendilerine telefonla ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin iki ülke arasındaki 'ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini' görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını istediklerini anlattı.

Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.