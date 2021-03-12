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FETÖ'nün sözde kadim abisi Kadir Bekmezci'ye silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan ceza istendi

Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütünde (FETÖ) sözde 'kadim abi' ve irşatcı' olarak nitelendirilen ve hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan cezalandırılması istendi.

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İZMİR 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya; Yusuf Bekmezci, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Bekmezci'nin avukatları da yer aldı.

Duruşmada dinlenen tanık L.E,, Bekmezci'yi 1968 yılında Kestanepazarı'ndan tanıdığını belirterek, "Dini duyguları aşırı derecede hassas bir insandı. Fetullah Gülen'le akrabalık bağları vardı. Yapılanma içinde bir ağırlığı vardı. Ona sempati vardı" dedi. 

Duruşmada; iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanık Bekmezci'nin 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. 

Sanık avukatları ise mütalaaya ilişkin savunma için süre verilmesini, sanığın yaşlılığı ve hastalıkları nedeniyle tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını ve avukatlara savunma için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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