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Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı

TÜRKİYE'ye illegal yollardan giriş yapan eylem hazırlığındaki 4 teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi.

Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

USB bellek bombanın olduğu yere götürdü
Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye, 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

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