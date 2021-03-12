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HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da lüks cruise gemisinde yangın

Demirören Haber Ajansı

Yunanistan'ın Kerkira adasında limana demirlenen 'MSC Lirica' adlı lüks cruise gemisinde yangın çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken; geminin orta kısmında maddi hasar meydana geldi.

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Yunanistan medyasında yer alan habere göre; Kerkira adasında limana demirlenen 'MSC Lirica' adlı lüks cruise gemisinde çıkan yangında gemide yolcu bulunmadığı aktarıldı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken; ilk müdahalenin gemi personeli tarafından yapıldığı ifade edildi.

Yangına 3 itfaiye ve bir kurtarma ekibinin katıldığı ifade edilirken; söndürme çalışmalarına hem karadan hem de denizden devam edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken; lüks cruise gemisinin orta kısmında maddi hasar meydana geldi.

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