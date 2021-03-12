Başakşehir Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 30. haftasının açılış mücadelesinde Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, 90 dakikanın sonunda 3-2'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu galibiyetin ardından puanını 63'e yükselten konuk ekip Kartal, liderliğini sürdürürken; Başakşehir ise 29 puanla kendisine 16. sırada yer buldu.

Abone ol

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş, 42'de Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Başakşehir, 52'de Deniz Türüç'ün golüyle eşitliği sağladı. Kartal, 68'de Welinton'un golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Başakşehir, 76'da Demba Ba ile tekrar eşitliği sağlarken; Beşiktaş, 84'de Josef de Souza ile üçüncü kez öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.

Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti ve takipçileri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı. Başakşehir ise 29 puanla kendisine 16. sırada yer buldu. Beşiktaş, haftaya dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir, Denizlispor'un konuğu olacak.

Maçtan önemli dakikalar

4. dakikada sağdan Deniz Türüç'ün ortasında Crivelli topu kafayla Aleksic'in önüne indirdi. Bu oyuncu topu penaltı noktası üzerinde kontrol edip şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

7. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Epureanu'nun kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası çizgisi önündeki Aboubakar'ın önüne düştü. Kamerunlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

16. dakikada Ljajic'in sağdan ortasında Larin, Rafael'in üzerinden yükselerek kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

21. dakikada Giuliano kendi yarı alanından topu Crivelli'nin koşu yoluna yolladı. Orta sahanın gerisinden koşuya başlayan Crivelli, Welinton'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun şutunda Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çeldi.

42. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Atiba'nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Aboubakar'ın kontrol etmeye çalıştığı top Larin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Rafael'e çarparak kaleye yöneldi. Çizgi üzerinde Epureanu'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan ortasında ceza sahası içinde koşu yapan Deniz Türüç topu kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

59. dakikada N'Sakala'nın yerden ortasında Ponck'un müdahale ettiği top Mehmet Topal'a çarpıp ceza sahası çizgisi önündeki Josef'in önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda çeldi.

68. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde Welinton ön direkte topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2

76. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha skoru eşitledi. Josef'in ceza sahası içinde uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Topal'a çarpıp altıpas içindeki Demba Ba'nın önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-2

84. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topu rakibinden şık bir hareketle kurtaran Josef düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

90. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu şekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir: 2 - 3 :Beşiktaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 69 Ömer Ali Şahiner), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 69 Visca), Giuliano (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Crivelli (Dk. 69 Demba Ba)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+4 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Necip Uysal), Larin (Dk. 86 N'Koudou), Aboubakar

Goller: Dk. 42 Larin, Dk. 68 Welinton, Dk. 84 Josef (Beşiktaş), Dk. 52 Deniz Türüç, Dk. 76 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 46 Aleksic, Dk. 61 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir), Dk. 61 Ljajic (Beşiktaş)