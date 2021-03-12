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Yunanistan'da FETÖ propagandasına Türkiye'den sert tepki: Vahim bir gelişmedir!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'daki televizyon programında FETÖ elebaşı Gülen'e destek verilmesine sert tepki gösterdi. Aksoy, 'bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir' diye konuştu.

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Aksoy, Yunanistan’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Yunanistan’da yapılan çevrim içi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda aleni FETÖ propagandası yapıldığını kaydeden Aksoy, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: FETÖ, ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2.000’den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütüdür. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden işbirliği beklemektedir."

Hal böyleyken, Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan’da FETÖ’nün yanısıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz. 

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