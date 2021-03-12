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Türkiye 12 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 148 bin 856 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, can kaybı 29 bin 356 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Mart 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 148 bin 856 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 834 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 66 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e çıktı.

Toplam test sayısı 34 milyon 843 bin 480'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, vefat sayısı 29 bin 356, ağır hasta sayısı 1349 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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