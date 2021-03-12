Demba Ba attığı golden sonra neden sevinmediğini açıkladı

Başakşehir'in golcüsü Demba Ba, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de ikinci golü atan Demba Ba, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Demba Ba'nın sözleri;

Elhamdülillah golümü attım ama bu, bugünün gerçekleri. Böyle periyotlar olabiliyor futbolun içerisinde. Bugün bakınca böyle bir durumdayız ama golümü attım

"Yedek kalmak üzücü"

Yedek kalmak üzücü. Bunu normal olarak karşılasam futbolu bırakma zamanı geldi demektir. Bunu normal karşılamıyorum tabii ki. Ancak, hocamızla konuştum. Hocamız böyle bir karar aldığını söyledi. Kendisine saygı duyuyorum.

Gole sevinmeme sebebi

Beşiktaş çok sevdiğim bir kulüp. Taraftarına ve kulübe olan sevgi ve saygımdan ötürü attığım gole sevinmedim.