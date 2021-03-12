Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Covid-19'a yakalandı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiydi

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantina sürecine giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Bir dönem oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncunun testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya giren Tanrısevsin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yağmur Tanrısevsin kimdir?

Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Aslen Mersin’lidir. Mersin’de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde tahsil yaptı.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Aktif olarak boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim gibi sanat ve spor dalları ile ilgilenen Yağmur Tanrısevsin, 2013 tarihinde Aşk Ağlatır sinema filminde Banu karakterini canlandırmış ve bu rolü ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Konuk oyuncu olarak Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde yer alan Tanrısevsin son olarak Kaçak dizisinde ekranlara çıkmıştır. 2013 yılında Bambi reklamının marka yüzü olmuştur.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında“Güneşi Beklerken” adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Ödülleri :

2014 – 5. Ayaklı Gazete Televizyon Ödülleri en iyi gençlik dizisi yardımcı kadın oyuncu. Güneşi Beklerken

Filmleri ve Dizileri :

2013-2014 – Güneşi Beklerken (dizi)

2013 – Aşk Ağlatır (sinema)

2013 – The Tragedy (sinema)

2012 – Pis Yedili (dizi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (dizi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (dizi)