Muğla Milas'ta kadın cinayeti! Erkek arkadaşı göğsünden vurarak öldürdü
MUĞLA'da genç kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.Abone ol
Olay, Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K. arasında tartışma çıktı.
Ardından S.K., Narlı'yı yanında getirdiği silahla göğsünden vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bensu Narlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapılırken, katil zanlısı S.K.'nin ise yakalandığı öğrenildi.
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