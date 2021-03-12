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Bursa'daki kazada ölen Semih Ural'ın yarın doğum günü olduğu öğrenildi

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da freni patlayan TIR'ın sebep olduğu kazada ölen 4 kişiden biri olan Semih Ural'ın yarın (13 Mart) doğum günü olduğu ortaya çıktı. 1 çocuk babası talihsiz adam, doğum gününde toprağa verilecek.

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Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü TIR, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü TIR önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen TIR burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan TIR yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Recep Göler ve Semih Ural olay yerinde hayatını kaybederken 34 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Doğum gününde toprağa verilecek
Feci kazada acı bir detay da ortaya çıktı. TIR'ın karşı şeride geçip otomobiline çarpmasıyla hayatını kaybeden profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın (57) yarın (13 Mart) doğum günü olduğu öğrenildi. 1 çocuk babası Ural, yarın doğum gününde Bursa Hamitler Mezarlığı’na defnedilecek.

Öte yandan Ural'ın ölümü, sevenlerini ve takipçilerini yasa boğdu.

Ölü sayısı 4'e yükseldi: Kazada ağır yaralanan Recep Göler de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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