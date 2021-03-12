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TIR'ın freni patladı ortalık savaş alanına döndü! Bursa'daki kazada ölü ve yaralı var

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da korkunç bir kaza meydana geldi. Karşı şeride geçen TIR, onlarca aracı önüne katıp sürükledi. Dehşet sonrası can pazarı yaşandı.

TIR'ın freni patladı ortalık savaş alanına döndü! Bursa'daki kazada ölü ve yaralı var

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi.

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TIR'ın freni patladı ortalık savaş alanına döndü! Bursa'daki kazada ölü ve yaralı var

Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen TIR sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.

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TIR'ın freni patladı ortalık savaş alanına döndü! Bursa'daki kazada ölü ve yaralı var

 Yolun ortasındaki bariyerleri aşan TIR, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı. 

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TIR'ın freni patladı ortalık savaş alanına döndü! Bursa'daki kazada ölü ve yaralı var

 Onlarca aracı önüne katan TIR, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

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