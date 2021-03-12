TIR'ın freni patladı ortalık savaş alanına döndü! Bursa'daki kazada ölü ve yaralı var
BURSA'da korkunç bir kaza meydana geldi. Karşı şeride geçen TIR, onlarca aracı önüne katıp sürükledi. Dehşet sonrası can pazarı yaşandı.
Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen TIR sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.
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Yolun ortasındaki bariyerleri aşan TIR, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı.
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Onlarca aracı önüne katan TIR, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
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