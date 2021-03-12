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Freni patlayan TIR onlarca aracı biçti! Bursa'daki korkunç kaza anı

BURSA'da freni patlayan tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yolun ortasındaki bariyerleri aşan tır, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı.

Onlarca aracı önüne katan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Onlarca yaralı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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