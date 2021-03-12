Yay burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları aşk hayatınız ön planda!

15-21 Mart haftası Yay burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda demek ki aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkileriniz dikkat çekiyor. Pazartesi bir Ay Pluto karesi var bu Ay Pluto karesi aşk hayatınızı ve sosyal çevre ilişkilerinizi biraz zorlayabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe Ay Boğa burcunda yani hafta ortası pek çalışkansınız iş gündeminiz oldukça yoğun. Cuma ve hafta sonu Ay İkizler burcunda demek ki bütün hafta sonu sosyalsiniz.