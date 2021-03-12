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Müge Anlı'da iğrenç olay! 20 yıllık enişte ormanda kaynına tecavüz edi fotoğraflarını çekti

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında "İkinci Palu Ailesi" vakası ifşa oldu. Antalya'da ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. İşte iğrenç olaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ'ın olayı tüyleri diken diken etti. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Türkiye’nin konuştuğu Palu Ailesi’ni hatırlattı. Akılalmaz olaylar zincirinde flaş bir gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı.

Müge Anlı'da Abdurrahman Çığ ve İsa Akman olayı ikinci Palu ailesi vakası olarak değerlendiriliyor. atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında akıllara durgunluk veren bir konu işlenmeye başlandı.

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından kandırıldığı ve maddi ve manavi iddiasıyla istismar edildiği, bir ormanda ise tecavüze uğradığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

Müge Anlı bugünkü canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan sanjatın görüntüleri ortaya çıktı.

Talihsiz adamın, Antalya Manavga'ta götürülüp çıplak fotoğraflarının çekilmesi stüdyoda şok etkisi yarattı. Çığ ailesinin köylüleri, damatlarının yaşattıklarını canlı yayında anlattı.

Köylüleri, Çığ ailesinin 980 hayvanının, enişteleri tarafından alınıp satıldığı iddia edildi.

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