BIST 1.556
DOLAR 7,46
EURO 8,95
ALTIN 413,68
MEDYA

Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı dizisi 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Sefirin Kızı 15 Mart 2021 Pazartesi akşamı Star'da...

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 63. bölüm fragmanı
İbrahim Kalın: Yeniden kapanma ihtimali var
Hadi Özışık: Pervin Buldan'ın ar damarı çatladı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi
Sapık 'cinci hoca' Burhan Dalğali'nin duruşmadan sonra kameradan kaçtığı anlar
Bursa'da hiç tanımadığı kadına markette saldırdı 'Her gün benim evime geliyorsun'
Başak burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları gündeminiz para!
Aslan burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları aklınız fikriniz kariyerde!
Yengeç burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları kariyer konuları gündemde!
İkizler burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları ikili ilişkilere dikkat!