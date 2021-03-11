Hadi Özışık: Pervin Buldan'ın ar damarı çatladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan adına fidan dikmesinin politik bir hata olduğunu söyledi. Pervin Buldan'ın ar damarının çatladığını ifade eden Özışık, Gara şehadetiyle ilgili Türk askerini suçlamanın ise hainlik olduğunu söyledi.

Hadi Özışık, TV 100'de katıldığı Sağlı Sollu programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar günüyle ilgili attığı tweeti eleştirdi Pervin Buldan adına fidan dikerek toprağı kirlettiğini söyledi.

İşte Özışık'ın İBB Başkanı İmamoğlu ve HDP'li Pervin Buldan'a yönelik o sert sözleri;

"Gara şehadetinde, arkadaşlar herhalde kaçırmamıştır. PKK'nın yayın organına canlı yayına katıldığı Can Dündar ile beraber bu katliamı kimin yaptığını söyledi biliyor musunuz? Türk askerinin yaptığını söyledi. Türk askerinin orayı bombalayıp 13 kişiyi katlettiğini söyledi.

"Pervin Buldan adına fidan dikti!"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu şekilde suçlayan ve iftira atan sadece bu değil, geçmiş yıllarda da iftira atan HDP'nin eş genel başkanını oraya iliştirip, "Ben barış istiyorum" tweetini atıp bunu savundu. Bununla da yetinmeyip Pervin Buldan'ı fidan dikmeye götürdü ve bir de fidan dikti. Kiminle beraber? Artık öyle bir sıkışmışlık yaşanmış ki Ekrem İmamoğlu, "Meral Ablamızın adına da bir fidan dikiyoruz" dedi. O da yetmedi "Şimdi müsaade ederseniz biz Emine Erdoğan adına da fidan dikeceğiz." dedi.

"O alan kirletilmiştir"

Bakın bu benim şahsi görüşüm. Katılırsınız katılmazsınız! Oradaki törende o alan kirletilmiştir. Pervin Buldan'ın oraya davet edilmesi onun adına fidan dikilmesi o alanı kirletmiştir. İkincisi Pervin Buldan hiç utanmadan sıkılmadan ar damarı çatlamışçasına, "Bu fidanlar can verecek" diyor.

Yahu 13 fidanın canını daha geçtiğimiz hafta aldınız. Yıllardır can alıyorsunuz, geliyorsunuz gözümüzün içine baka baka "Bu fidanlar can verecek" diyorsunuz. İnsanda biraz utanma olur! İnsanda biraz haya olur! Bunu da Ekrem İmamoğlu ben vatan sevgisinden asla şüphe etmiyorum ama politik davranışlarıyla ciddi hata yaptığını görüyorum ve eleştiriyorum."