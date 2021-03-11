Koç burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları duygusal bir hafta sizleri bekliyor?

15-21 Mart haftası Koç burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı öğlene adar Ay Koç burcunda olacak demek ki kendinizi ifade etmek istiyorsunuz biraz duygusalsınız odağınız belli ki ikili ilişkilerde. Pazartesi günü aynı zamanda bir Ay Pluto karesi yaşanacak buda sizlerin ikili ilişkilerde gerilebileceğinizi gösteriyor.

Salı öğlen çarşamba ve perşembe gecesine kadar Ay Boğa burcunda olacak yani odağınız tamamen kariyer konularına ve para konularına kayıyor. Cuma itibari ile ve hafta sonu Ay İkizler burcunda yani bütün hafta sonu zihniniz çok yoğun olacak.