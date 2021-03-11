NASA'nın 'Mars kaşifinin' gönderdiği ses kaydı yayınlandı

NASA'ya ait Perseverance keşif aracının Mars'a inmesinin ardından 'kızıl gezegenle' ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gezegenle ilgili araştırmalarını sürdüren Perseverance, son olarak kaydettiği sesi Dünya'ya ulaştırdı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, gezegenin sesinin 19 Şubat'ta, aracın yüzeye inmesinden yaklaşık 18 saat sonra kaydedildiği belirtildi.

Perseverance'nin üzerinde bulunan özel SuperCam aracıyla bir kayaya hedeflenen lazer atışlarıyla kaydedilen 11 saniyelik ses, NASA tarafından Mars kaşifinin ağzıyla şu ifadelerle duyuruldu:

"Mars'taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından kaydedilen bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip."

​Kayıtta aynı zamanda lazer atışlarıyla birlikte 'Mars rüzgarı' da duyulabiliyor.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından 18 Şubat'ta doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi.

Mini helikopter uçurulmaya çalışılacak

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

Daha önce de, NASA tarafından aracın paraşütünde bulunan bir şifre, sosyal medyada gündem olmuştu. 6 saatin ardından çözülen şifreli mesajda, "Zorlu Şeylere Cesaret Et" anlamına gelen, "Dare Mighty Things" ifadelerinin yazılı olduğu ortaya çıkarılmıştı.