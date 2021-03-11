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MEDYA

Camdaki Kız ilk fragman tanıtım videosu

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'ın dün akşam ilk fragmanı yayımlandı. Burcu Biricik'in başrolde olduğu dizi şimdiden en çok konuşulan konu oldu.

Uzun zamandır izleyici ile buluşması beklenen Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Camdaki Kız dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizinin tanıtım filmi, izleyenler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Burcu Biricik'in cam bir fanus içerisinde görüldüğü fragmanda, ünlü oyuncu duru güzelliği ve masumiyeti ile dikkat çekti.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan iddialı yapımda Burcu Biricik, Nalan karakterine hayat verecek. Aşk hikayesini konu alan dizide, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil gibi isimler yer alıyor.

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