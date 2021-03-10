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İYİ PARTİ

İyi Partili Bahadır Erdem'in eşcinsellere destek videosu ortaya çıktı

LGBT'lilere verdiği destekle gündeme gelen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in New York'ta eşcinsellerle katıldığı pride yürüyüşündeki görüntüleri ortaya çıktı.

Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İyi Parti'nin Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, eşcinsellerle ilgili videosuyla gündeme geldi. Bahadır Erdem'in eşcinsellere destek verdiği yürüyüşüne dair anlar, sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlandı. 3 kızı ve eşi ile birlikte 2019 yılının haziran ayında New York'a giden Bahadır Erdem, LGBT onur yürüyüşüne katılmıştı.

Ortaya çıkan videoda Erdem'in, "Daha durun daha hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey başlamadı. Kilise bütün rahipleriyle birlikte pride kutluyor. Bütün New York, bugünü büyük bir an olarak kutluyor. Buraya gelen insanlar geymiş, vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş öyle bir ayrım yok. Bugünü müthiş bir insanlık günü olarak kutluyorlar" açıklamaları yer alıyor.

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