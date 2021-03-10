Akşener'den Erdoğan'a sert tepki: ''Hiç mi utanmıyorsun? Yazıklar olsun!''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi. Akşener: '' Neymiş, İYİ Parti, PKK ile iş birliği yapıyormuş. Kendine oy vermeyen vatandaşına 'terörist' deyip bela okuyacak kadar şirazesinden çıkan bu zihniyetin, bize de terörist demesini elbette yadırgamıyoruz" "Hukukta reformdan, yeni anayasadan, insan hakları ile ilgili adımlardan bahsediyorlar. Bahsediyorlar ama icraata gelince her zamanki gibi ortalıkta yoklar" "Çin'de kardeşlerimiz eziliyor Sayın Erdoğan, mabedimize, namahrem eli uzanıyor. Ne zaman iki çift laf edeceksin?'' ifadelerini kullandı.