Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ilginç olay utandırdı!

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, bugünkü programının açılışını izleyicilerin Miraç Kandili'ni kutlayarak yaptı. Ancak o anlarda ekranlarda kandille alakalı görseller yerine 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan tasarımlar gösterildi.

Kısa sürede hatayı fark eden reji çalışanları hemen görüntüleri değiştirdi. O arada bugün gündeme getirecekleri konularla ilgili bilgi veren Anlı, kısa süreli hatayı fark etmeden kağıdından notları okumaya devam etti. Canlı yayındaki hata ise izleyicilerin dikkatinden kaçmayarak kısa sürede gündem oldu.