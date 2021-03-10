BIST 1.563
DOLAR 7,57
EURO 9,02
ALTIN 417,79
MEDYA

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ilginç olay utandırdı!

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Anlı, canlı yayında Miraç Kandili'ni kutlarken stüdyo ekranında her yerde 14 Şubat görselleri kullanıldı.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, bugünkü programının açılışını izleyicilerin Miraç Kandili'ni kutlayarak yaptı. Ancak o anlarda ekranlarda kandille alakalı görseller yerine 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan tasarımlar gösterildi.

Kısa sürede hatayı fark eden reji çalışanları hemen görüntüleri değiştirdi. O arada bugün gündeme getirecekleri konularla ilgili bilgi veren Anlı, kısa süreli hatayı fark etmeden kağıdından notları okumaya devam etti. Canlı yayındaki hata ise izleyicilerin dikkatinden kaçmayarak kısa sürede gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Damat kadar taş düşsün başınıza
İstanbul'da lüks kumarhaneye baskın! İçerden çıkanlar şaşkına çevirdi
Kocaeli'de işkenceci koca dehşeti! İki gün boyuhnca darp edip aç susuz bıraktı
Kırmızı Oda 28. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 41. bölüm fragmanı
Hadi Özışık'tan CHP'ye Pervin Buldan bombası
İyi Parti'liler Ekrem İmamoğlu'na savaş açtı!
Pervin Buldan'ın Kandil'deki teröristlerle ilgili sözleri gündeme geldi
Türkiye'nin çarpıcı kuraklık gerçeği
Maskeyi de polisi de takmadı! Bursa'da genç kadın ortalığı birbirine kattı