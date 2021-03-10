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Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son mesaj: Öldüğün zaman usta olursun

Kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu Rasim Öztekin'in 9 yıldır rol aldığı Seksenler dizisinin grubuna attığı son ses kaydı ortaya çıktı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Öztekin'in 2012 yılından bu yana rol aldığı Seksenler dizisinin grubuna attığı mesaj ortaya çıktı.

Yapımcı Birol Güven'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden, "Ancak Ölünce Usta Olunur. Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son mesaj" notuyla paylaştığı gönderide, Rasim Öztekin'in son sözleri şöyle: "24 Ocak 2012'de başlamışız. Çok acayip bir iş yapıyoruz. 61 yaşımın dokuz yılını burada geçirmişim. İşin başından beri bir aile olduk. Aile vasfımızı hiç kaybetmedik. Gidenleriyle kalanlarıyla ailemiz devam ediyor. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Kendimi usta olarak görmüyorum, çünkü öğrenme devam ediyor. Öldüğün zaman usta olursun çünkü o zaman öğrenme bitiyor. Çocukken girenler büyüdü, oyuncu oldular. Mesela Begüm ilk geldiğinde yürümeyi bilmiyordu. Yavaş yavaş burada yürüdü, sonra okula gönderdik. Ceyhun'la evlendiler ve oyuncu aile oldular."

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