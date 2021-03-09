Hadi Özışık'tan CHP'ye Pervin Buldan bombası

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşanan tüm acılara rağmen PKK'lılara dostum diyen HDP'li Pervin Buldan'ın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun tweetinin İYİ Parti'de krize neden olduğunu da söyleyen Özışık, CHP'yi tüm bu acıları unutarak olayı masumlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Hadi Özışık, Kübra Par'ın Habertürk'te hazırlayıp sunduğu Açık ve Net programında CHP'ye tepki gösterdi. Meselenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Kürt seçmenin verdiği oylar olmadığını, attığı tweetin daha derin sosyolojik bir ayrım ve siyasal bir krize neden olduğunu söyleyen Özışık, CHP'yi PKK'nın yaşattığı acıları unutarak HDP'yi masumlaştırdığını ileri sürdü.

İşte Özışık'ın o açıklamaları;

"Biz Kürt seçmenin verdiği oylardan bahsetmiyoruz. Sayın İmamoğlu, bir tweet paylaştı. Bizim tepkimiz iki tane genel başkanın isminin yan yana konulmasından ziyade ilk tepkim şuydu. Diyarbakır'da 600 gün nöbet tutan anneler var. Yani onlarda kadın ve çile çekiyorlar. Evlatlarını PKK'nın elinden almak için 600 gündür HDP binasının önünde nöbet tutuyorlar.

Şimdi muhafazakar milliyetçi hassasiyetleri bilinen bir Meral Akşener'in ismiyle daha iki gün önce dağdaki dostlarımız diyerek Murat Karayılan'ın Cemil Bayık'ın isimlerini sayarak gençlerimiz dağlarda diye çığlık atan bir genel başkan ve hakkında fezleke olan bir eş genel başkan ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isminin yan yana koyup, şehit ailelerini Yasin Börü'nün annesini, Eren Bülbül'ün annesini, Diyarbakır'da HDP binası önünde nöbet tutan anneleri unutmasıydı bizim tepkimiz. Şimdi dostunu, arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu Pervin Buldan diyor ki "Benim dostlarım Karayılan'dır Cemil Bayıktır."

Diyarbakır'daki anneler evlatlarını isterken diyor ki "Sen benim evladımı götürdün PKK'ya teslim ettin. Evladımı ver." diye çığlık atan anneleri perişan eden bir kadına, dünya kadınlar günün kutlu olsun diyorsunuz. Şehitleri unutuyorsunuz, diğer acılı insanları unutuyorsunuz, Pervin Buldan'ın bu Gara operasyonundan sonra PKK'nın yayın organlarında yapmış olduğu açıklamaları bile bile getirip hem onun adına fidan dikiyorsunuz hem de dünya kadınlar gününde başka kimse yokmuş gibi getirip Meral Akşener'in yanına koyuyorsunuz. Bakın bu krizdir. Meral Akşener yaptığı açıklamayla yumuşak geçişi yaptı ama parti kaynıyor."