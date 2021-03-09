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DÜNYA

Almanları çıldırtan 8 saniye! Türk spiker Pınar Atalay'ı hazmedemediler

Demirören Haber Ajansı

Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması aşırı sağcıların tepkisine neden oldu. Türk gurbetçiler ise spiker Atalay'a destek çıktı.

Almanya'da aşırı sağcıların Türklere yönelik başlattığı karalama kampanyasına bir yenisi daha eklendi.Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe gerçekleştirdi.

Haber bülteni açılışında Türkçe olarak, “Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus" sözleriyle başlayan Atalay, aşırı sağcıların hedefi haline geldi. Canlı yayında Türkçe'yi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay'a "Türkiye’ye git’, ‘Türkçe Almanya’ya ait değildir’ sözleriyle linç kampanyası başlattı.

Vergileri geri talep ettiler
Atalay’a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini hükümet yetkililerinden geri talep etti. Atalay'a Türk gurbetçileri ve bir çok Alman vatandaştan destek mesajları yağdı.

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