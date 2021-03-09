Rasim Öztekin'in polislerle şeker ikramı anısı

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaşarak kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.

Emniyetten Rasim Öztekin paylaşımı

62 yaşında yaşama vedan eden ünlü sanatçının polis memurlarıyla yaşadığı ilginç anısından bahsettiği video, Emniyet Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız..." sözleriyle paylaşıldı.

"Polisin size şeker tutacağı aklınıza gelir miydi?''

Rasim Öztekin, aracıyla yoldayken kendisini durduran polis ekibinin, Polis Haftası nedeniyle şeker ikram etmesi sonrası yaşadığı şaşkınlığı ve memnuniyeti anlatıyor.