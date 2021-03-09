BIST 1.542
DOLAR 7,66
EURO 9,12
ALTIN 418,92
MAGAZİN

Rasim Öztekin'in polislerle şeker ikramı anısı

Rasim Öztekin'in polislerle yaşadığı şeker ikramı hatırasını anlattığı video, yeniden gündeme geldi.

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaşarak kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.

Emniyetten Rasim Öztekin paylaşımı
62 yaşında yaşama vedan eden ünlü sanatçının polis memurlarıyla yaşadığı ilginç anısından bahsettiği video, Emniyet Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız..." sözleriyle paylaşıldı.

"Polisin size şeker tutacağı aklınıza gelir miydi?''
Rasim Öztekin, aracıyla yoldayken kendisini durduran polis ekibinin, Polis Haftası nedeniyle şeker ikram etmesi sonrası yaşadığı şaşkınlığı ve memnuniyeti anlatıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Saraç'tan Selahattin Demirtaş'ın annesine çirkin sözler! Sosyal medya ayağa kalktı
İstanbul'da terör estirdiler! Mahşerin 4 Atlısı'nın sonu kötü bitti
Levent Gültekin'e tekme tokat saldırdılar! Olay anının görüntüleri çıktı
Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahcevi uçakta galibiyeti kutladı
Seni Çok Bekledim 7. bölüm fragmanı
Son Yaz 11. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı
YouTuber Ruhi Çenet kulağından oluyordu
Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar Günü tweeti olay oldu!