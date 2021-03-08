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Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar Günü tweeti olay oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın Kadınlar Günü'nü kutladığı tweeti sosyal medyada gündem oldu. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan İmamoğlu'na tepki gecikmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı bir tweeti olay oldu. İmamoğlu kutlama mesajında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yer verince sosyal medyada büyük tepki çekti. Paylaşımından dolayı İmamoğlu’nu, İYİ Parti cephesinden de Yavuz Ağıralioğlu sert bir şekilde eleştirdi..

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