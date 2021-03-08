Müge Anlı açıkladı Mervenur Polat öldürülmüş! Paketleyip kuryeyle yollamış

4 aydır kayıp olan Mervenur Polat cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 20 yaşındaki Mervenur'u gören son kişi Cüneyt Akyol'du. Zanlı pazar günü Müge Anlı'yı aradı. Arkadaşının cep telefonundan Müge Anlı ile konuşurken, arkadaşının babası hemen polise ihbarda bulundu. Mervenur Polat'ın nasıl öldürüldüğü ve cesedinin nerede olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Akyol uyuşturucu aldıktan sonra ölü olarak bulduğu Mervenur'u paketleyip karşı dairede 2 gün saklamış. Daha sonra cesedi kurye arkadaşını çağırıp babasının evine göndermiş. Mervenur'un cesedi babasının evindeki ortak alanda saklayan Cüneyt, yer gösterince polis cesedi bulunduğu yerden aldı. Cüneyt Akyol cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürüp "Gökhan ya da Kaan yaptı' dedi.