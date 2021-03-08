BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 414,09
YEREL

Zeynep Kamil Hastanesinde korkutan yangın

İSTANBUL Üsküdar’daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesinde yangın çıktı. Yangının çıktığı binadaki hastalar ve personel başka bir binaya taşındı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Üsküdar'daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesinde saat 06.15 sıralarında yangın çıktı. Yangının tüp bebek merkezinin bodrum katındaki elektrik panolarından çıktığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı binadaki tüm hasta ve personeller, başka bir binaya taşındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olaya tanık olan Nilgün Yalçınkaya, "Ameliyata hazırlanıyorduk. Alarm çaldı. Hepimiz apar topar aşağı indik. Alev yoktu ama koku vardı. Herkesi karşı binaya aldılar. İçeride fenalaşanlar oldu" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kefaret 17. bölüm fragmanı
Teşkilat 2. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 4. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 20. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı
İstanbul'da taş taşıyan TIR'ın tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi
Prof. Dr. Orhan Şen'den yağış uyarısı: Çarşambadan itibaren etkili olacak
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile en uzun menzilli atış yapıldı