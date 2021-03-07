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Prof. Dr. Orhan Şen'den yağış uyarısı: Çarşambadan itibaren etkili olacak

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Batı bölgeleri için, "Çarşamba akşamdan itibaren yeni bir yağışlı sistem geliyor. Bu yağışlı sistem, tekrardan Marmara'dan başlayarak yağmuru artıracak, bu arada sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düşecek" ifadelerini kullandı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta bizi bekleyen hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Şen'in açıklamaları şu şekilde:

"Mart ayı, baharın ilk ayıdır normalde ama mevsimler değiştiği için baharın ilk ayı olamayacak. Önümüzdeki hafta Türkiye, kış havasına devam edecek. Çarşamba akşamdan itibaren yeni bir yağışlı sistem geliyor. Bu yağışlı sistem, tekrardan Marmara'dan başlayarak yağmuru artıracak, bu arada sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düşecek. Perşembeden itibaren devam edecek. Eskişehir, Kütahya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar olacak"

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