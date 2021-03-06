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Kuru kabak dolması nasıl yapılır enfes lezzet!

Akşam sofralarınıza layık misafirleriniz bayılacağı bir tarif ile karşınızdayız kuru kabak dolması! İşte sizler için tarifi...

Hoş sohbetli kalabalık sofraların en gözdesi sizce hangi yemekler? Dolmanın bunlardan biri olduğu kesin!  Biz sizler için bu gün kuru kabak dolması tarifi vereceğiz. Tüm sevdiklerinizin bayılarak yiyeceği kuru kabak dolmasının tarifini ve malzeme listesini sizler için bırakıyoruz keyifle tüketmeniz dileğiyle, afiyet olsun!

Malzemeler;

Bir dizi kuru kabak, yeterince sıcak su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet orta boy soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı pirinç, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı tuz, Yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım çay bardağı zeytinyağı sosu için yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, yarım fincan nar ekşisi.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=g-M4SfL7d3o

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