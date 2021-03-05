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Domates kapama nasıl yapılır kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak!

Kahvaltı sofralarınıza yakışacak bir tarifimiz var domates kapama. İşte sizler için tarifi...

Günün en önemli öğünü kahvaltı diye boşuna dememişler. Özellikle hafta sonu oldu mu, uzun uzun kahvaltı etmek, sofralardan kalkmak istemiyoruz. Kahvaltı masalarını süsleyecek, lezzetine doyamayacağınız bir tarifimiz var domates kapama. İşte hafta sonu masalarının vazgeçilmezi olacak domates kapama tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

Soğan, salça, su, domates, tuz, kaşar peynir, maydonoz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=X7fSaQsENhI

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