Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel boks dersleri almaya başladı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren karakterini canlandıran Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki evinin önünde belediye çalışanlarını bıçakla yaralayan komşusunu "Polisi arayacağım" diyerek uyarmıştı.

Oyuncunun polisi arayacağını söylemesi üzerine sinirlenen komşu ise 21 yaşındaki oyuncuya küfür edip kapısına dayanmıştı. Yaşadığı olaydan çok etkilenen güzel oyuncu ise kendi korumak için harekete geçti. Her daim fiziğini korumaya özen gösteren Melisa Döngel, hem kendini korumak, hem de forma girmek için kick boksa başladı. 21 yaşındaki oyuncu, milli sporcu Serdar Beyhatun'dan özel dersler almaya başladı.