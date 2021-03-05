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8-14 Mart haftası Koç burcu yorumu sağlığınıza dikkat!

8-14 Mart haftası Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 8-14 mart haftası Koç burcu yorumu...

8-14 Mart haftası Koç burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Oğlak burcunda demek ki kariyer konuları hafta başında ön plana çıkacak. Salı, çarşamba ve perşembe akşamına kadar Ay Kova burcunda olacak demek ki kariyer çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz.

Perşembe akşamı ve bütün hafta sonu Ay Balık burcunda olacak buda demek oluyor ki iç dünyanızdasınız. Cumartesi günü bir Yeniay var bu Yeniay'la beraber sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir döngüye giriyorsunuz aman dikkat!

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