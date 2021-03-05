BIST 1.544
DOLAR 7,48
EURO 8,93
ALTIN 408,29
DÜNYA

'Polis dövdü' dedi foyası ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

Esenler'de gözaltına alınan şahsın nezarethanede kafasını demir parmaklıklara vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay Esenler'de yaşandı. Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle tartıştı. Maske takmamakta ısrar eden Harun Ç., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, bu kez "polis beni dövdü" diyerek şikayetçi oldu.

Polisten şiddet gördüğünü iddia eden şahsın foyası kısa süre sonra ortaya çıktı. Nezarethanenin güvenlik kamera görüntülerinde Harun Ç.'nin kafasını defalarca demir parmaklıklara vurduğu, polis memurunun zanlıyı engellemeye çalıştığı görüldü.
Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zonguldak'ta Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumlu'nun denetim görüntüleri sosyal medyada TT oldu
Hindistan'da ineğin midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı! 71 kilo...
Bitlis şehitleri memleketlerine uğurlandı! 11 tabut yan yana dizilince yürekler yandı
CHP'li Teoman Sancar şantaj kasediyle ilgili ilk kez konuştu!
Hakem hatası mı? Kötü oyun mu?
Yunanistan'da şiddetli depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar
Ekmek arasından para çıktı, gören şaşkına döndü
Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter enkazından ilk görüntüler
HDP'li Sezai Temelli'den canlı yayında şehitler üzerinden skandal sözler! Tepki yağdı
Gaziantep'te yürürken bir anda kafasına düştü! Hayatının şokunu yaşadı