Zonguldak'ta kaymakam boş eczanede çay içmeye ceza yazdı olay oldu

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) ile mücadele kapsamında Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, denetim yapmak üzere bölgedeki esnafları teftiş etti. Çorumluoğlu'nun ziyaretleri sırasında girdiği bir eczanede, 3 eczane çalışanına kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Eczane çalışanları duruma itiraz etse de kaymakam "Biz tutanağımızı tutalım, siz itirazınızı yaparsınız' diye konuştu.

Kaymakamın yanında getirdiği kameramanın çektiği görüntüler daha sonra, sosyal medya üzerinde tepki topladı.

Konuyla ilgili Türk Eczacılar Birliği sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada "Pandeminin başlarında gerçekleşen olayla ilgili olarak Zonguldak Eczacı Odamız gerekli girişimlerde bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde morale ihtiyacı vardır bu tür üzücü olayların tekrarının yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.