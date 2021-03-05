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DÜNYA

New York'ta ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

Anadolu Ajansı

ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki Times Meydanı'nda, FETÖ mensubu grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.

Bilindiği üzere FETÖ'cüler önceki gün New York'ta işlek bir caddeye "Erdoğan'ı durdurun" ilanı astırmıştı.

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