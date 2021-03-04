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GALATASARAY

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den sevindiren paylaşım

Demirören Haber Ajansı

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek topla yaptığı çalışmadan video paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Omar Elabdellaoui, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve her şey doğru yönde ilerliyor. Topla yeniden çalışabildiğim için çok mutluyum. Bununla birlikte; benim için hala uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dualarınız ve mesajlarınız benim için çok şey ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

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