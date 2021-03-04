Papa 'selamun aleyküm' diyerek başladı! Irak ziyareti öncesi video mesaj

Papa Franciscus Irak'ı ziyaret edecek. Söz konusu tarihi ziyaret Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni tarafından geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

Bruni, gezinin Irak ve bölgedeki Hristiyanlara dayanışma amacı ve dinler arası buluşma için bir fırsat niteliği taşıdığını dile getirmişti. Papa ziyaretinden önce bir video mesaj yayınladı.

"Selamun aleyküm" diyerek başladı

Mesajına "Selamün aleyküm" diyerek başlayan Papa, birkaç gün sonra ziyaretini gerçekleştireceğini söyledi.

Papa, "Irak'taki sevgili kardeşlerim. Kadim ve olağanüstü bir medeniyet beşiği olan topraklarınızı ziyaret etmeyi çok arzuluyorum. Oraya bir hacı olarak geliyorum. Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından Rab'a af ve uzlaşı için yalvarmak için geliyorum." ifadelerini kullandı.