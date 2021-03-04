Levent Gültekin'den skandal Alparslan Türkeş sözleri! Özal, Demirel, Erbakan'a demediğini bırakmadı

Halk TV'de Murat Sabuncu ile birlikte gerçekleştirdikleri İki Yorum programında Türk milliyetçiliğini ve MHP'nin efsane lideri Alpaslan Türkeş'i skandal ifadelerle hedef alan Levent Gültekin'e çığ gibi tepki yağıyor. Geçmiş dönem liderlerini eleştiren Levent Gültekin Türkeş için şu ifadeleri kullandı:

"Türkeş milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik biz bu ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla milyonlarca gencin hayatını karartmıştır, şu anda biliyorum ki onlar da benim gibi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor."

Levent Gültekin'i bu sözlerine sosyal medyadan ve ülkücü camiadan tepki yağdı. Gültekin, Twitter'da TT listesinin zirvesine yerleşti. Gültekin'in sözlerine Alparslan Türkeş Vakfı da yaptığı bir açıklama ile tepki gösterdi

Alparslan Türkeş vakfından sert tepki...

Vakıf adına Genel Sekreter Alpaslan Yılmaz'ın yaptığı açıklamada, " Kerameti kendinden menkul adamların zırvaları Türkeş'i küçültmez. Türkeş'in fikirlerini ve aziz hatırasını yaşatmayı görev edinen vakfımız, hadsiz açıklamaları yapan zatla ilgili hukuki işlemleri de başlatacak, takipçisi olacaktır." denildi.

Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıklaması şu şekilde;

Bir şahsın televizyon ekranında yaptığı cahilce ve hadsiz açıklamaya binaen Alparslan Türkeş vakfı olarak kamuoyuyla bir not paylaşmayı uygun gördük.

Başbuğumuz Alparslan Türkeş ülkemizi çok seviyoruz diye ortaya çıktığında, ülkeyi kızıl emperyalizmin kucağına itmek ya da Batı'nın müstemlekesine dönüştürmek isteyen faaliyetler vardı. Türkeş kimseyle yarışmadı, kendini kimseden üstün görmedi. Aksine, hepimize kendimizi memleketin en önemsiz fertleri olsak da, memleket için çabalama bilinci aşıladı.

Nihayet başarılı da oldu; ülkemiz bugün kızıl, yeşil yahut kara emperyalizmin bir müstemlekesi değilse, bunu büyük oranda Türkeş'in liderlik ettiği mücadeleye borçludur.

Kerameti kendinden menkul adamların zırvaları Türkeş'i küçültmez. Türkeş'in fikirlerini ve aziz hatırasını yaşatmayı görev edinen vakfımız, hadsiz açıklamaları yapan zatla ilgili hukuki işlemleri de başlatacak, takipçisi olacaktır. Saygılarımızla..."