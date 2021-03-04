BIST 1.531
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 410,12
MEDYA

Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 10 Mart 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 56. bölüm fragmanı
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 27. bölüm fragmanı
Diyarbakır Anneleri'nden CHP'ye tepki 'Şimdiye kadar neredeydiniz'
Galatasaray'da hakemlere isyan var: Adalet istiyoruz
İstanbul Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi 
Olay yeri Van! Yaşlı adama çarpan kamyonun kasasından 114 düzensiz göçmen çıktı
Olay yeri Van! Yaşlı adama çarpan kamyonun kasasından 114 düzensiz göçmen çıktı