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İstanbul Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi 

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Başakşehir'de aşırı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü yaralanırken; TIR'da bulunan kumaşlar yola saçıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Başakşehir'de MASKO Sanayi Sitesi girişinde yaşanan kazada; 64 AZ 691 plakalı TIR'ın sürücüsü sanayi sitesine giriş yapmak isterken dorsedeki yük sağa doğru kaymaya başladı. Şoför, direksiyon hakimiyetini kaybederken TIR devrildi. TIR sürücüsü, kaza sonrası hafif şekilde yararlanırken; TIR'da bulunan kumaş topları yola saçıldı. Kaza sonrası MASKO Sanayi Sitesi girişi trafiğe kapandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR'dan dökülen kumaş ise olay yerine gelen kamyona yüklendi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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