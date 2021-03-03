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Yunanistan'da 6.2'lik deprem anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı

Yunanistan’ın Elassona kenti yakınlarında meydana gelen deprem kameralara yansıdı.

Yunanistan’ın Elassona kentinin 21 kilometre güneybatısında yerin 8 kilometre derinliğinde yerel saatle 12.16 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elassona Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Elassona’dan 7 kilometre uzaklıkta bir bölge olan ana depremden 3 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının daha kaydedildiğini bildirdi.

Depremde 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, Elassona'ya bağlı Mesochori yerleşim biriminde bir evin yıkılması sonucu bir kişinin de göçük altında kaldığı aktarıldı.

Elassona'da yaşayanlar depremin etkisiyle panikle sokaklara döküldü. Deprem, başkent Atina’da, ülkenin orta kesiminde ve kuzeyinde de hissedildi.

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