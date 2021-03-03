İzmir bombası nasıl yapılır tatlı krizlerine birebir!

İzmir bombası tarifi içerisinde son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombası nasıl yapılır bunu sizler için anlattık. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi ve malzemeleri..

Malzemeler;

Yarım bardak ılık su, 1 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı sıvıyağ, 1,5 su bardağı + 1 yemek kaşığı un, yarım paket vanilya, yeteri kadar kahvaltılık çikolata.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=OmIknSPM-hU&feature=youtu.be