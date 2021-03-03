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MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ mızıka performansıyla büyük beğeni topladı

Yeni projesinin çekimleri için Ege'de bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, set arasında eline mızıkasını aldı. Enstrümanı çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıtuğ, performansıyla büyük beğeni topladı.

Yer aldığı dizi ve filmlerin dışında eşi Başak Dizer ile özel hayatını kapalı kapılar ardında yaşayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar Özge Özpirinçci ile başrollerini paylaşacağı "Bir Denizaltı Hikayesi" projesinin çekimleriyle meşgul.

Ege'de çekimleri devam eden projesinde öğle yemeği için mola veren Kıvanç Tatlıtuğ, mızıka çaldığı anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Farklı enstrümanlar çaldığı bilinen ve müziğe oldukça ilgili olan yakışıklı oyuncu, tüm zamanların en iyi filmlerinden Cesur Yürek'in unutulmaz müziğini çaldığı paylaşımı ile büyük beğeni topladı.

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