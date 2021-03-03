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MEDYA

CNN Türk canlı yayınında Ruşen Gültekin ve Melik Yiğitel birbirine girdi

CNN Türk kanalında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi isimli programda konuklar arasında sinirler gerildi. Gazeteci Melik Yiğitel ile hukukçu Ruşen Gültekin canlı yayında, birbirlerine hakaret etti.

CNN Türk canlı yayınında Yargıtay'ın HDP'ye inceleme başlatmasını tartışan gazeteci Melik Yiğitel ile hukukçu Ruşen Gültekin arasında hakarete varan diyalog yaşandı.

Yaşanan tartışmada Melik Yiğitel, "Benim söylediklerimi çürütsün, sabahtan beri eksik konuşuyor." deyince, Ruşen Gültekin, "Hukuk cahili ile konuşmak çok zor" dedi

"Cahil sensin alçak"

Bu sözlere çok sinirlenen Yiğitel, "Cahil sensin saçma sapan konuşma bana böyle hakaret edemezsin." dedi.

"Haysiyet yoksunu"

Gültekin, "Haddini bileceksin" diye karşılık verince, Yiğitel çok sert tepki vererek, "Cahil sensin lan alçak, cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu ben 30 yıldır gazeteciyim. Benim söylediklerimi çürüteceksin. İşkembeden sallıyorsun. Pabucumun hukukçusu, bana kimse cahil diyemez cahil odur. Ben onun boyunun 5 katı kitap okudum. Sallayıp duruyor. Bak bir kere sen üslubunu düzelt. Bugüne kadar bana kim cahil deme cesaretinde bulunamadı Ruşen Gültekin. Sen konuşma böyle. Başak hanım bana kimse cahil diyemez özür dileyecek yoksa ben ona haddini bildiririm" dedi.

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Programın moderatörü Şengül, konukları sakinleştirmekte zorlanınca araya gitmek zorunda kaldı.

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